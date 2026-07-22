Leipzig (dpa/sn) - Wegen angebrannten Essens ist die Leipziger Feuerwehr zu einer verrauchten Wohnung am Bayrischen Platz ausgerückt. Wie ein Polizeisprecher auf Anfrage bestätigte, fand der Einsatz am späten Dienstagnachmittag im dritten Stock eines Mehrfamilienhauses statt. Dabei zog sich ein Bewohner eine leichte Rauchgasvergiftung zu und wurde zur Behandlung ins Krankenhaus gebracht, wie es weiter hieß. Weitere Hausbewohner seien von dem Brand nicht betroffen gewesen. Feuerwehr und Polizei waren demnach bis in die Abendstunden im Einsatz. Zuerst hatte die "Leipziger Volkszeitung" berichtet.