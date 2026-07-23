Oestrich-Winkel (dpa/lhe) - Auf einem Feld bei Oestrich-Winkel (Rheingau-Taunus-Kreis) hat es am Mittwochnachmittag an mehreren Stellen gebrannt. Nach Angaben der Polizei meldeten Zeugen insgesamt acht Brandherde auf dem Feld im Stadtteil Hallgarten. Die Feuerwehr konnte alle Feuer schnell löschen. Warum die Brände ausbrachen, war zunächst nicht bekannt. Die Kriminalpolizei hat Ermittlungen diesbezüglich aufgenommen, hieß es.