Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Helmsgrün bei Bad Lobenstein ist am Montagmorgen ein 73-jähriger Bewohner ums Leben gekommen.
Feuerwehreinsatz 73-Jähriger stirbt bei Brand in Einfamilienhaus
Redaktion 27.04.2026 - 16:34 Uhr
Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Helmsgrün bei Bad Lobenstein stirbt ein 73-Jähriger. Die Kriminalpolizei Saalfeld hat die Ermittlungen aufgenommen.
Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Helmsgrün bei Bad Lobenstein ist am Montagmorgen ein 73-jähriger Bewohner ums Leben gekommen.