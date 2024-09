Bodenwöhr (dpa/lby) - In der Oberpfalz sind rund 6.000 Quadratmeter Wald in Brand geraten. Wie die Polizei mitteilte, hatte ein Luftbeobachter am Donnerstag Rauch in einem Waldgebiet zwischen Bodenwöhr und Neukirchen-Balbini (Kreis Schwandorf) entdeckt und die Feuerwehr alarmiert. Rund 130 Einsatzkräfte der örtlichen Feuerwehren seien an den Löscharbeiten beteiligt gewesen - und mehrere Landwirte, die Wasser in Güllefässern an den Einsatzort lieferten.