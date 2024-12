Es ist nicht das einzige Feuer, bei dem Menschen in den vergangenen Tagen Einrichtungen verlassen mussten. So wurden an Heiligabend bei einem Brand in einem Senioren- und Pflegeheim in München etwa 60 Bewohnerinnen und Bewohner aus dem Gebäude gebracht und konnten vorerst nicht zurückkehren; 15 Menschen erlitten leichte Rauchvergiftungen. In Spiegelau (Landkreis Freyung-Grafenau) wurde am Freitagabend ein Hotel evakuiert, in dem sich 46 Gäste befanden. Eine Angestellte und zwei Gäste wurden bei dem Brand in einem Anbau des Hotels leicht verletzt.