„Seit ich in der Feuerwehr bin, habe ich einen Dienstausweis, aber was habe ich davon?“, fragt Silvio Queck. Der Steinacher ist Vorsitzender des Feuerwehrvereins in seinem Heimatort und mahnte zur Jahreshauptversammlung des Kreisfeuerwehrverbandes in Mupperg mehr Wertschätzung des Ehrenamtes an. Entzündet hatte sich bei der Zusammenkunft im Vereinshaus „Roter Ochse“ die Diskussion an einer Beitragserhöhung für den Kreisverband, in dem alle Feuerwehrvereine des Kreises zusammengeschlossen sind. Aber auch zur Jahreshauptversammlung des Steinacher Feuerwehrvereins im dortigen Gasthof „Goldener Anker“ einen Tag später setzte sich diese Diskussion fort.