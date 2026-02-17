Zwei Fahnen flatterten im Wind. Zwei Drehleitern bildeten das Spalier. Das Feuerwehrgerätehaus in der Wilhelm-Külz-Straße hatte man beinahe leer geräumt. Etliche Fahrzeuge standen im Halbkreis auf dem Hof. Verteiler wurden zu Fackelständern. Wer wollte, konnte selbst eine halten. Es regnete in Strömen. Wasser aber macht den Wehrleuten bekanntlich nichts aus. Immer wieder wanderten die Blicke des stellvertretenden Wehrführers, Daniel Dittmar, in Richtung Straße. „Sie kommen gleich“, verkündete Heiko Bonß.