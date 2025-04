Der Paukenschlag kam nach den Schlussworten des Vorsitzenden des Kreisfeuerwehrverbandes Ilm-Kreis. Sven Tittelbach-Helmrich verabschiedete die Delegierten der Verbandsversammlung bis zur Sitzung in wenigen Wochen, denn erneut wurde der Vorstand nicht entlastet. Danach ergriff noch einmal der Fachbereichsleiter Alters- und Ehrenabteilung und Vorstandsmitglied Helmut Schiel das Wort und kündigte an, alles hinzuschmeißen, wenn es dem Vorstand nicht gelingt, die Auflagen der Kassenprüfer zu erfüllen. „Ich will mich nicht noch einmal blamieren.“ Der Vorstand habe seit zwei Jahren keine Entlastung bekommen, weil es offene Positionen in der Kassenführung gibt, die seitens der Kassenprüfer angemahnt wurden. „Der alte Kassenwart und der Vorsitzende sollen in die Pflicht genommen werden“, fordert er. Nach Schiels Worten war vom Podium zu hören, dass weitere Vorstandsmitglieder hinschmeißen würden. In dem Bericht des Vorsitzenden hieß es zuvor: „Letztendlich konnten wir endlich am 16. 10. 2024 die Entlastung erhalten, obwohl immer noch Fragen im Raum standen.“ – Ein Widerspruch.