Die Bücheloher Feuerwehr hat in ihrer Jahreshauptversammlung Bilanz gezogen. Nach den Worten von Ortsbrandmeister Danny Köditz sei der Personalbestand der aktiven Abteilung mit zwölf Kameraden und einer Kameradin unverändert geblieben. Fünf Mitglieder zähle die Alters-und Ehrenabteilung. Knapp 46 Stunden seien geleistet worden, davon seien die Einsatzkräfte mit 1,5 Stunden in technischen Hilfeleistungen unterwegs gewesen in einem Wohnhaus und zu einem Verkehrsunfall. Ilmenaus Stadtbrandmeister Andreas Meißler wiegt die Feuerwehren nicht nach der Anzahl der Einsätze auf. Er bewertet die Leistungen und die Einsatzbereitschaft der Kameraden, so auch die der Wache Bücheloh. Und er weiß, dass die Einsatzbereitschaft der Wache 11 tagsüber nicht gewährleistet ist. Viele Wehrleute arbeiten nicht im Heimatort und stehen werktags erst abends und in der Nacht zur Verfügung. Aber auch tagsüber müsse man sich keine Sorgen machen, die Wache 1 übernehme dann die Einsätze, so Meißler. Dennoch sollte man sich in der Gemeinde um den Personalbestand kümmern. Nachwuchs sei in den Reihen der Aktiven immer herzlich willkommen, sagte er mit Blick auf die jungen Leute im Ort. Und vielleicht könne man ja wieder eine Jugendfeuerwehr aufbauen ...