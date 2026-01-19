Die Freiwillige Feuerwehr Wümbach kann bei ihren Einsätzen auf 25 gut ausgebildete Feuerwehrleute zurückgreifen – sechs davon sind Frauen. Unterstützung mit Rat und Tat bekommen sie durch sechs erfahrene Feuerwehrler der Alters- und Ehrenabteilung. Nachwuchs für die aktive Feuerwehr kommt meist aus der Jugendfeuerwehr: Von den zehn Jungs der Wümbacher JFW wechseln in diesem Jahr zwei in die Einsatzabteilung. Das alles gehört zur Bilanz der Wehr von Wümbach, die jüngst auf der Jahreshauptversammlung gezogen wurde.