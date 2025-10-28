Es mutet etwas befremdlich an: Auf der einen Seite ist da der Beschluss des Stadtrates vom 29. September, wonach die sechs bisher bestehenden Feuerwehrstandorte in Neuhaus am Rennweg auf vier reduziert werden sollen. Auf der anderen Seite veröffentlicht die Stadtverwaltung im Nachgang eine Stellungnahme, in der sie zu verstehen gibt: „Von einem ersatzlosen Wegfall von Feuerwehrstandorten im Neuhäuser Stadtgebiet kann aktuell und künftig keine Rede sein.“ Was das nun bedeuten soll?