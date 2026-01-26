 
Feuerwehr Wernshausen Über 2000 Stunden pro Jahr im Ehrenamt

60 Einsätze mit Bränden und Hilfeleistungen. Dazu intensive Aus- und Weiterbildung sowie ein Nachwuchs, der nachrückt: Die Feuerwehr Wernshausen blickt auf 2025 zurück.

1
Mehrere Mitglieder wurden in die Einsatzabteilung übernommen beziehungsweise befördert (siehe Info unten). Rechts der stellvertetende Wehrführer Mario Lange, Stadtbrandmeister Michael Pfunfke und Wehrführer Dirk Steglich. Foto: privat

Im Schnitt gut ein Einsatz pro Woche hat die Wernshäuser Feuerwehr im vergangenen Jahr gemeistert. Genau 60-mal mussten die Frauen und Männer ausrücken – und damit achtmal weniger als im Vorjahr. Das gelang nur mit einer schlagkräftigen Truppe, der Wehrführer Dirk Steglich bei der Jahreshauptversammlung große Anerkennung zollte.

Alarmierungen gab es allein zu 16 kleineren und größeren Bränden. Einer davon war der Großbrand im Nachbarort Breitungen: In der Nacht zum 6. April stand „Am Köpfchen“ eine Scheune in Flammen. „Unsere Aufgabe bestand darin, eine Wasserversorgung für die Drehleiter der Stützpunktfeuerwehr Schmalkalden vom Breitunger See aus herzustellen“, erinnerte Steglich.

Vanessa Riehm (Zweite von links) wurde zur Oberfeuerwehrfrau befördert. Foto: privat

Außerhalb der Ortsgrenzen war auch Feuerwehrmann Mario Lange im Einsatz. Als Zugführer half er mit dem Katastrophenschutz-Zug „Retten“ des Landkreises im Juli auf der Saalfelder Höhe (Landkreis Saalfeld-Rudolstadt) bei der Bekämpfung des großen Waldbrandes.

Mit Schnelligkeit Schlimmeres verhindert

Gute Arbeit wurde den Wernshäusern auch bei einem der letzten Einsätze des Jahres bescheinigt: Anfang Dezember brannte in der Heinrich-Heine-Straße in Wernshausen das Nebengebäude eines Wohnhauses. Die Einsatzkräfte verhinderten schnell und erfolgreich, dass sich das Feuer weiter ausbreitete und angrenzende Bereiche in Mitleidenschaft zog.

Für solch professionelle Reaktionen im Ernstfall trainieren die Kameradinnen und Kameraden regelmäßig. Steglich hob den Ausbildungsstand der Wehr besonders hervor: Für Ausbildungsdienste kamen 2025 insgesamt über 1000 Stunden zusammen. Noch einmal über 1000 Stunden entfielen auf die Einsätze – eine beeindruckende Bilanz.

Sechs Ausbildungsdienste wurden gemeinsam mit der Feuerwehr Mittelschmalkalden umgesetzt – eine Zusammenarbeit, die fortgesetzt werden soll. Zudem gab es unter anderem eine größere Übung am Asphaltwerk Niederschmalkalden zusammen mit den Wehren aus Möckers, Mittelschmalkalden und der Stützpunktfeuerwehr Schmalkalden.

Überörtliche Aufgabe: Dekon-P

Weil die Wernshäuser Feuerwehr auch überörtliche Aufgaben übernimmt, muss das ebenfalls geübt werden – etwa der Umgang mit dem System Dekon-P (Dekontamination von Personal). Die Spezialausrüstung dient dazu, Menschen nach Kontakt mit atomaren, biologischen oder chemischen Gefahrstoffen (ABC-Lagen) zu reinigen. Fast jeden Donnerstag hätten die Gerätewarte dafür genutzt, sich um die Dekon-Technik zu kümmern und weitere Umbauten zu realisieren, lobte Steglich.

Eine weitere Besonderheit der Wehr sind die derzeit 15 Doppelmitgliedschaften. Das betrifft vorwiegend Mitarbeiter der Firmen Sandvik und Sofidel, die mittlerweile ein fester Bestandteil der Einsatzabteilung sind. Sie trugen dazu bei, dass 2025 bei jedem Einsatz mindestens in Gruppenstärke ausgerückt werden konnte. „Dass sie hier zusätzlich zu ihrer Hauptfeuerwehr Dienste ableisten und zu Einsätzen ausrücken, ist nicht selbstverständlich und hat meinen größten Respekt“, so Steglich.

Nachwuchs als Fundament der Zukunft gewürdigt

Weitere Übernahmen und Beförderungen zur Jahreshauptversammlung. Foto: privat

Ein „besonderes Dankeschön“ richtete der Wehrführer an die Jugendfeuerwehr. Sie sei das Fundament der Zukunft, hier würden neben Technik auch Teamgeist und Verantwortung vermittelt. Laut Jugendwart Daniel Fischer lag ein Schwerpunkt zu Jahresbeginn darauf, ältere Jugendliche gezielt auf den Wechsel in die Einsatzabteilung vorzubereiten. Vier von ihnen wurden inzwischen übernommen.

Olaf Herbst (Dritter von rechts) wechselte von der Einsatz- in die Alters- und Ehrenabteilung. Foto: privat

Neben der regelmäßigen Ausbildung engagierte sich der Nachwuchs auch im Ort: Im Frühjahr unterstützte die Jugendfeuerwehr den Feuerwehrverein beim traditionellen Osterfeuer. Im Mai präsentierte sie sich beim Projekttag der Grundschule Schmalkalden und betreute dort die Station „Notruf“. Beim Kinder- und Jugendfest in Niederschmalkalden warb die Jugendfeuerwehr mit Wasserspielen um neue Mitglieder. Nach den Sommerferien nahm die Gruppe am Stadtfeuerwehrzeltlager in Asbach teil – für viele Kinder das erste Zeltlager, das laut Jugendwart für große Begeisterung sorgte. Ein Höhepunkt war am zweiten Novemberwochenende das erstmals gemeinsam mit der Jugendfeuerwehr Mittelschmalkalden durchgeführte „Berufsfeuerwehr-Wochenende“, das mit dem Martinsumzug verbunden wurde.

Jugendfeuerwehr gewinnt neue Mitglieder

Trotz rückläufiger Zahlen in den vergangenen Jahren sieht der Jugendwart die Entwicklung insgesamt positiv, da viele Jugendliche in die Einsatzabteilung wechseln. Um neue Mitglieder zu gewinnen, wurden 2025 zusätzliche Maßnahmen ergriffen – unter anderem Aktionen in Kindergarten, Schule und Kindervilla sowie ein neuer Flyer. Aktuell zählt die Jugendfeuerwehr insgesamt 22 Mitglieder: vier Mädchen und 18 Jungen.

Wehrführer Steglich betonte zum Abschluss, wie wichtig die Unterstützung des Umfeldes ist: „All das, was wir hier leisten, wäre ohne die Unterstützung unserer Familien, unserer Freunde und unserer Arbeitgeber nicht möglich. Sie sind es, die im Hintergrund oft auf uns verzichten müssen, die Verständnis zeigen, wenn wir plötzlich weggerufen werden, die Termine verschieben, Verantwortung übernehmen und uns den Rücken freihalten.“

Die Feuerwehr Wernshausen in Zahlen

Lehrgänge:
Truppführer-Lehrgang (zwei Teilnehmer), Truppmann- Vollzeit-Lehrgänge (4), Atemschutzgeräteträger Lehrgang (1), Maschinisten Lehrgang (1), Motorkettensägen-Lehrgang (1), Sprechfunk-Lehrgang (4), Gerätewart-Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule (1).

Übernahmen und Beförderungen:
Aus der Jugendfeuerwehr wurden Max Wieneck, Jonas Biesmann, Lucas Biesmann und Tim Samorski in die Einsatzabteilung übernommen. Neuaufnahme: Nils Queisser. Beförderungen zum Feuerwehrmann: Adrian Lange, Tim Samorski, Oliver Nußmann, Jan Niklas Eichhorn und Nils Queisser; Vanessa Riehm zur Oberfeuerwehrfrau; Kami Antonia Loos zur Hauptfeuerwehrfrau.

Einsätze:
Elf Klein-, drei Mittel- und zwei Großbrände; zwei Fehlalarme, acht Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen, zwei Einsätze mit gefährlichen Stoffen, eine Tierrettung, zwei technische Hilfeleistung (Menschen in Notlage), fünf Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen, vier Ölspuren, drei mal Unterstützung Rettungsdienst, einmal Amtshilfe Polizei und 16 sonstige Einsätze; einsatzreichster Monat: Juni mit zehn Einsätzen;

Einsatzabteilung:
47 (43 Männer, vier Frauen), Zuwachs: fünf Mitglieder; Altersdurchschnitt: 35 Jahre; 22 Atemschutzgeräteträger, 15 Maschinisten (Klasse C), fünf Gruppenführer, vier Zugführer und zwei Verbandsführer (Ausbildung); Alters- & Ehrenabteilung: zehn Mitglieder;