Feuerwehr Wernshausen: Über 2000 Stunden pro Jahr im Ehrenamt

Jugendfeuerwehr gewinnt neue Mitglieder

Trotz rückläufiger Zahlen in den vergangenen Jahren sieht der Jugendwart die Entwicklung insgesamt positiv, da viele Jugendliche in die Einsatzabteilung wechseln. Um neue Mitglieder zu gewinnen, wurden 2025 zusätzliche Maßnahmen ergriffen – unter anderem Aktionen in Kindergarten, Schule und Kindervilla sowie ein neuer Flyer. Aktuell zählt die Jugendfeuerwehr insgesamt 22 Mitglieder: vier Mädchen und 18 Jungen.

Wehrführer Steglich betonte zum Abschluss, wie wichtig die Unterstützung des Umfeldes ist: „All das, was wir hier leisten, wäre ohne die Unterstützung unserer Familien, unserer Freunde und unserer Arbeitgeber nicht möglich. Sie sind es, die im Hintergrund oft auf uns verzichten müssen, die Verständnis zeigen, wenn wir plötzlich weggerufen werden, die Termine verschieben, Verantwortung übernehmen und uns den Rücken freihalten.“

Die Feuerwehr Wernshausen in Zahlen

Lehrgänge:

Truppführer-Lehrgang (zwei Teilnehmer), Truppmann- Vollzeit-Lehrgänge (4), Atemschutzgeräteträger Lehrgang (1), Maschinisten Lehrgang (1), Motorkettensägen-Lehrgang (1), Sprechfunk-Lehrgang (4), Gerätewart-Lehrgang an der Landesfeuerwehrschule (1).

Übernahmen und Beförderungen:

Aus der Jugendfeuerwehr wurden Max Wieneck, Jonas Biesmann, Lucas Biesmann und Tim Samorski in die Einsatzabteilung übernommen. Neuaufnahme: Nils Queisser. Beförderungen zum Feuerwehrmann: Adrian Lange, Tim Samorski, Oliver Nußmann, Jan Niklas Eichhorn und Nils Queisser; Vanessa Riehm zur Oberfeuerwehrfrau; Kami Antonia Loos zur Hauptfeuerwehrfrau.

Einsätze:

Elf Klein-, drei Mittel- und zwei Großbrände; zwei Fehlalarme, acht Fehlalarme durch Brandmeldeanlagen, zwei Einsätze mit gefährlichen Stoffen, eine Tierrettung, zwei technische Hilfeleistung (Menschen in Notlage), fünf Hilfeleistung nach Verkehrsunfällen, vier Ölspuren, drei mal Unterstützung Rettungsdienst, einmal Amtshilfe Polizei und 16 sonstige Einsätze; einsatzreichster Monat: Juni mit zehn Einsätzen;

Einsatzabteilung:

47 (43 Männer, vier Frauen), Zuwachs: fünf Mitglieder; Altersdurchschnitt: 35 Jahre; 22 Atemschutzgeräteträger, 15 Maschinisten (Klasse C), fünf Gruppenführer, vier Zugführer und zwei Verbandsführer (Ausbildung); Alters- & Ehrenabteilung: zehn Mitglieder;