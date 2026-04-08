Feuerwehr: Warum Kommunen acht Millionen für ihre Feuerwehren bekommen

Erfurt (dpa/th) - Thüringer Kommunen können noch bis Ende April Fördergeld für Technik, Ausrüstung oder Nachwuchsgewinnung für ihre Feuerwehren beantragen. Es stünden acht Millionen Euro bereit, die nach einem festen Schlüssel vergeben werden, der die Einwohnerzahl und die Fläche berücksichtigt, teilte das Thüringer Innenministerium mit. Kriegerische Konflikte, hybride Bedrohungen und Herausforderungen bei der Krisenvorsorge erhöhten den Druck auf die Gefahrenabwehr, hieß es.