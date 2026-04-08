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Feuerwehr Warum Kommunen acht Millionen für ihre Feuerwehren bekommen

Neue Technik, Drohnen und Spezialausrüstung: Thüringer Feuerwehren können mit Geld vom Land aufrüsten. Acht Millionen Euro werden verteilt. So funktioniert der Abruf der Mittel.

Feuerwehr: Warum Kommunen acht Millionen für ihre Feuerwehren bekommen
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Thüringer Kommunen können noch bis Ende April Geld für ihre Feuerwehren beantragen. (Symbolbild) Foto: Soeren Stache/dpa

Erfurt (dpa/th) - Thüringer Kommunen können noch bis Ende April Fördergeld für Technik, Ausrüstung oder Nachwuchsgewinnung für ihre Feuerwehren beantragen. Es stünden acht Millionen Euro bereit, die nach einem festen Schlüssel vergeben werden, der die Einwohnerzahl und die Fläche berücksichtigt, teilte das Thüringer Innenministerium mit. Kriegerische Konflikte, hybride Bedrohungen und Herausforderungen bei der Krisenvorsorge erhöhten den Druck auf die Gefahrenabwehr, hieß es.

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"Wir geben unseren Kommunen die Möglichkeit, gezielt in moderne Ausrüstung, Digitalisierung und Nachwuchs zu investieren. Das erhöht die Sicherheit für die Menschen in Thüringen", sagte Thüringens Innenminister Georg Maier (SPD). So kommen die Kommunen an die Förderung: 

  • Anträge müssen bis Ende April 2026 beim Landesverwaltungsamt eingereicht werden, die Auszahlung ist für Dezember geplant.
  • Mit dem Geld soll etwa Feuerwehrausrüstung, Technik zur Alarmierung und Digitalisierung, Drohnen sowie Spezialausstattung für die Bekämpfung von Vegetations- und Waldbränden finanziert werden.
  •  Nicht gefördert werden laufende Kosten oder Maßnahmen von Fördervereinen.
  • Den Angaben nach können kleinere Gemeinden mit Beträgen zwischen 2.000 und 3.000 Euro rechnen, größere Gemeinden erhalten zwischen 10.000 und 20.000 Euro. 
  • Für Landkreise und kreisfreie Städte liegen die Förderbeträge zwischen rund 33.000 und 343.000 Euro, hieß es aus dem Innenministerium. 