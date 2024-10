„In Flammen und Rauch – immer wart ihr da. Durch dick und dünn, ihr standet uns nah. Wir verneigen uns tief vor eurer Tat, euch zu ehren – das ist unser Rat. Danke euch für jeden Schritt, für alle die Zeiten, die ihr mit uns geht. Feuerwehrhelden jeden Tag“, tönte es am Samstagabend aus den Lautsprechern in der Jahnsporthalle. Dort hatten sich die Alters- und Ehrenkameraden der verschiedenen Feuerwehren des Ilm-Kreises zu ihrem jährlichen Treffen versammelt. Gelegenheit für den Kreisfeuerwehrverband Dank zu sagen – für das in der Vergangenheit im aktiven Einsatz geleistete und für das, was heute – längst nicht im Feuerwehrruhestand – geleistet wird, sei es als „Feuerwehropa und -oma“, die auf den Nachwuchs aufpassen, wenn die Kinder und Enkel zum Einsatz ausrücken, oder als Chronist, der das Geschehen in den Orten dokumentiert.