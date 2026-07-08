Vor dem Hildburghäuser Stadtrat sind mehrere Kameradinnen und Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr verpflichtet sowie Bestellungsurkunden übergeben worden. Bürgermeister Patrick Hammerschmidt nahm die Verpflichtungen und Bestellungen vor.In seiner Ansprache bezeichnete Patrick Hammerschmidt die Entwicklung als positives Signal. Dass sich wieder Menschen für den Dienst in der Freiwilligen Feuerwehr entschieden, sei in der Vergangenheit nicht selbstverständlich gewesen. Die Wehr hat derzeit noch eine Interimswehrführung, stehe aber kurz vor der Wahl einer neuen Führung. Umso mehr freue er sich darüber, dass sich Marcel Koch erneut zur Wahl stelle. Gemeinsam mit Bettina Keßler und Torsten Kleb begrüßte er die Rückkehr der Kameraden mit den Worten: „Herzlich willkommen zurück.“