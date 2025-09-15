Großer Bahnhof war am vergangenen Samstag rund um das örtliche Feuerwehrhaus an der Freilichtbühne zur Fahrzeugweihe des neuen TSF-W Einsatzfahrzeugs angesagt. Kameradinnen und Kameraden der Feuerwehren aus Vacha, Martinroda und Dietlas sowie der DRK-Ortsgemeinschaft Vacha waren gekommen und boten einen feierlichen Rahmen zum festlichen Akt des Tages. Staatssekretär Andreas Bausewein, CDU-Landtagsabgeordneter Martin Henkel, Kreisbeigeordneter Udo Schilling, Vachas Bürgermeister Martin Müller und Ortsteilbürgermeister Martin Witzel gehörten ebenso zu den Gästen wie Kreisbrandinspektor Christian Grebe, Stadtbrandmeister André Höhmann und dessen Stellvertreter Johannes Adler.