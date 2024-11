Geratal (dpa/th) - Bei einem Brand in einem Einfamilienhaus in Gräfenroda im Ilm-Kreis sind vier Menschen leicht verletzt worden. Bei ihnen handelt es sich nach Polizeiangaben um zwei 56 und 38 Jahre alte Frauen sowie zwei Mädchen im Alter von 15 und 9 Jahren, die allesamt in Krankenhäuser gebracht wurden. Weshalb das Feuer am Donnerstagabend im Wohnzimmer des Hauses ausgebrochen war, blieb zunächst unklar. Die Höhe des Schadens schätzt die Polizei auf ungefähr 100.000 Euro. Das Haus ist nach dem Brand vorerst unbewohnbar.