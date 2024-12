Neustadt/Spiegelau (dpa/lby) - In Bayern sind am Wochenende mehrere Brände bekanntgeworden - und längst nicht alle wurden durch weihnachtlichen Kerzenschmuck ausgelöst. So brannte es unter anderem in einem Krankenhauskeller oder in einem Betriebshof. Auch gingen mindestens zwei Privatsaunen in Flammen auf, wie die Polizeiinspektionen mitteilten. Die meisten Brände gingen zum Glück glimpflich aus, oftmals blieb es bei kleineren Sachschäden.