Seine Freizeit den Kindern zu widmen, ist für Stefan Wilhelm weit mehr als ein Ehrenamt – es ist Leidenschaft. Der dreifache Familienvater engagiert sich seit vielen Jahren in der Feuerwehr von Vachdorf und sieht die Nachwuchsarbeit nicht nur als Fundament für eine funktionierende Wehr, sondern als Gewinn für die gesamte Gesellschaft. „Kinder sollten herangeführt werden, ehrenamtlich tätig zu sein. Das ist heutzutage keine Selbstverständlichkeit mehr“, sagt der Vachdorfer.