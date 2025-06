Die Feuerwehr Unterpörlitz ist mit der Einwohnerschaft des Ortes und mit der stets helfenden Ortsteilbürgermeisterin Ute Oberhoffner fest verbunden. Und so war es auch nicht verwunderlich, dass am Samstagnachmittag zum 35. Jubiläum des Feuerwehrvereins mit seinen 46 Mitgliedern die Bürgerinnen und Bürger in durchaus großer Zahl hin zum Platz vor dem Feuerwehrgerätehaus strömten.