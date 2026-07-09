Rauchschwaden und Brandgeruch dringen aus dem Wald nahe des Nordknotens bei Oberhof. Der Wald brennt. Die örtliche Feuerwehr rückt aus, macht sich daran, den Brand einzudämmen, der sich jedoch immer weiter ausdehnt. Benachbarte Wehren werden zur Unterstützung gerufen. Auch der Katastrophenschutz des Landkreises wird alarmiert. Eine Drohne steigt auf, liefert Luftbilder vom Brandgeschehen im Unterholz. Als die Lage im Wald nicht mehr beherrschbar ist, rückt der Firefighter des Forsts an. Der umgerüstete Vorderlader hat einen Tank mit 10.000 Litern Wasser geladen. Es spritzt in alle Richtungen, als der dicke Wasserstrahl die Baumstämme streift. Letztlich ist der Brand gelöscht.