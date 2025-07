Die vergangenen Tage hatten und haben es noch in sich. Einsatzkräften, vor allem jenen der Feuerwehren, blieben manchmal kaum Momente zum Durchatmen. Neben dem Großbrandgeschehen bei Gösseldorf im Landkreis Saalfeld-Rudolstadt, bei dem auch etliche Brandbekämpfer aus dem Kreis Sonneberg über Tage zugange sind, hatten im Kreisgebiet selbst die Föritztaler besonders viel zu tun. Mit dem Feuer im Dachboden eines Wohnhauses in Neuhaus-Schierschnitz am Abend des 29. Juni ging’s los. Es folgten Wald- und Wiesenbrände am Dienstag und Mittwoch, 1. und 2. Juli – erst im Bereich Sichelreuth/Oerlsdorf, dann bei Heubisch. Am 1. Juli haben sich neben 80 weiteren Frauen und Männern auch Karolin und Jan Barcsik in ihre Feuerwehrkluft geschmissen, um das Feuer direkt an der Grenze zu Bayern zu löschen. Und das ausgerechnet an ihrem sechsten Hochzeitstag.