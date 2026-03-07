Der Juli 2025 hat sich den Feuerwehrleuten in Suhl wortwörtlich ins Gedächtnis eingebrannt. Denn das war der Monat, in dem ein Einsatz den nächsten jagte. Los ging es mit dem größten Waldbrand, den Thüringen seit 30 Jahren erlebte. Die Katastrophenschutzeinheit aus Suhl war für eine Woche in den Landkreis Saalfeld abgerufen worden. Dort waren die Helfer zuständig für den Wassertransport mit Tanklöschfahrzeugen, die Versorgung der bis zu 1500 Einsatzkräfte, sowie für eine Dokumentation der Brandfläche per Drohne.