Stützerbachs Freiwillige Feuerwehr hofft auf neue Mitglieder. Zwar hatte man einen Neuzugang im vergangenen Jahr verzeichnet – wegen Wohnortwechsels im einen und mangelnder Teilnahme an Ausbildungen, Übungen und Einsätzen im anderen Fall aber auch zwei Kameraden gehen lassen. „In diesem Jahr wäre die Übernahme von drei Jugendlichen aus der Jugendfeuerwehr möglich. Wir würden uns freuen, wenn alle drei den Weg in die aktive Wehr finden würden“, so Ortsbrandmeister Arne Thust.