1. Mai, 12 Uhr, Feuerwehrgerätehaus Steinbach-Hallenberg: Der Ansturm auf die Erbsensuppe kann beginnen. Mario Heil öffnet den Deckel der Gulaschkanone und greift zur Kelle. Augenblicke vorher hat Wehrführer André Bahner die ersten Klößchen in Plastikschüsseln gefüllt. Ja – im Haselgrund mischt selbst der Chef im Kochteam mit. Allmählich bildet sich eine Schlange. „Die ersten haben schon um halb 11 nach Erbsensuppe gefragt“, sagt Bahner und wünscht einen „Guten Appetit“. Die Stilletaler Musikanten spielen. So ist das Jahr für Jahr am 1. Mai. 150 Liter Erbsensuppe wurden zubereitet.