Samstag, 22. November. Es ist eisigkalt in Erlau zu dieser frühen Abendstunde. Und es steigt plötzlich Rauch auf aus einem Palettenhaus neben der Feuerwehr. Das Piepsen eines Rauchmelders ist zu hören. Ein Mann im Schuppen versucht, mit dem Feuerlöscher kleine Flammen zu löschen, stürzt dann aus dem Haus: „Mein Kind ist noch drin“, ruft er. Ohrenbetäubend ertönen die Sirenen, dreimal innerhalb einer Minute. Jetzt müssten die Feuerwehrleute ans Gerätehaus stürzen, in die Schutzkleidung steigen und ihren freiwilligen Job erledigen.