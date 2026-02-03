Zur Jahreshauptversammlung der Freiwilligen Feuerwehr Spahl mit Feuerwehrverein begrüßte Vereinsvorsitzender Thomas Fischer zahlreiche Mitglieder sowie Gäste, darunter der Vorsitzende des Kreisfeuerwehrverbands Martin Täger, Stellvertreter Andreas Petzenberger und Pressewart Eddy Rudloff sowie Geisas Bürgermeisterin Manuela Henkel und Steven Rust in Vertretung für Stadtbrandmeister Jens Quentmeier. „Im Mittelpunkt der Versammlung standen Rückblicke auf das vergangene Jahr, Berichte aus den einzelnen Bereichen sowie Ehrungen verdienter Kameraden“, berichtet Regina Fischer, Schriftführerin des Feuerwehrvereins.