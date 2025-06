Auf die Feuerwehr Sonneberg-Mitte ist Verlass. Tag oder Nacht – die 56 aktiven Mitglieder der Einsatzabteilung stehen 365 Tage im Jahr rund um die Uhr für den Brandschutz der Bürger in der Spielzeugstadt ein. Im Jahr 1850 gegründet, als Reaktion auf den verheerenden Stadtbrand zehn Jahre zuvor, blickte die Sonneberger Feuerwehr am Wochenende im Rahmen einer beeindruckenden Festveranstaltung auf ihre bewegte, 175-jährige Geschichte. Was viele vielleicht noch nicht auf dem Schirm hatten: Der 175. Geburtstag bescheinigt der „Mitte“ nicht nur den Titel der ältesten Feuerwehr des Freistaates Thüringens, sondern gleichzeitig auch den der zweitältesten Feuerwehr Deutschlands.