Die Spuren des Jahreswechsels sind hie und da in der Kreisstadt noch zu sehen. An der ehemaligen Bushaltestelle in der Gustav-König-Straße haben Unbekannte „vergessen“ die Reste der Böllerei wieder zu entsorgen, was wohl nun die Mitarbeiter des Bauhofs übernehmen werden. Die beginnen dann am Freitag mit ihrer Arbeit. Weitgehend die Feiertagsschichten absolviert haben an diesem Tag die Ehrenamtler der Freiwilligen Feuerwehren in der Spielzeugstadt.