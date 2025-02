Neu-Ulm - Ein 89-Jähriger hat bei einem missglückten Ausparkversuch in Neu-Ulm mit seinem Wagen einen Schaden von rund 200.000 Euro angerichtet. Wie die Polizei mitteilte, beschädigte der Mann erst mehrere geparkte Autos, durchbrach dann mit seinem Wagen eine Mauer und blieb schließlich in einer fremden Garage stecken. Der 89-Jährige sei bei der Unfallfahrt leicht verletzt und in ein Krankenhaus gebracht worden.