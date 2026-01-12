Die Einsatz-Statistik der Freiwilligen Feuerwehr Schwarza für das zu Ende gehende Jahr weist 23 Einsätze weniger aus als 2024. 50 Mal sind die Kameraden ausgerückt. Genau genommen waren es nur 40 Rettungs-/Hilfseinsätze. Denn in zehn Fällen fuhren die Kameraden der FFw Schwarza zu Ausbildungsmaßnahmen beziehungsweise zur Absicherung von solchen. Damit zählt 2025 zu den Jahren mit den wenigsten „scharfen“ Einsätzen in den vergangenen zehn Jahren.