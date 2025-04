Erst brannte Sonntagnachmittag ein Schornstein in Effelder, da wurde nach wenigen Minuten eine in Flammen stehenden Gartenhütte in Schalkau gemeldet. Die Schalkauer Feuerwehrmitglieder fuhren noch vor 19 Uhr weiter zur Kleingartenanlage „Am Höhn“ in Schalkau, bestätigt Schalkaus Wehrleiter Michael Dorst. 66 Ehrenamtler der Feuerwehren aus Schalkau, Almerswind, Theuern, Eisfeld und Mittelberg in der Stadt Rödental hatten bis 20.30 Uhr das Feuer gelöscht und konnten den Einsatz beenden. Schwierig gestaltete sich vor Ort die Löschwasserversorgung.