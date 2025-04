Feuerwehr Rhönblick: Weniger Einsätze, noch mehr Zusammenhalt

Die Gemeinde Rhönblick „leiste“ sich sieben Ortsteilfeuerwehren – angesichts der Einwohnerzahl sei das verhältnismäßig viel und belaste den Gemeindehaushalt nicht unwesentlich, so Andreas Roth. Doch die Ortsteilwehren hätten eben auch eine wichtige gesellschaftliche Funktion – sie gehören zum Dorfleben. „Die Ortsteilräte und der Gemeinderat Rhönblick bekennen sich klar dazu, was in den Entscheidungen und Investitionen der letzten Jahre deutlich abzulesen ist.“ Stolz ist der Gemeindebrandmeister „auf das Engagement und die Zusammenarbeit, die wir in unserer Gemeinschaft erleben dürfen.“