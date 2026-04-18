Im Jahresrückblick 2025 lobte Gemeindebrandmeister Andreas Roth jetzt die Feuerwehrpauschale des Landes Thüringen, die auch der Rhönblickgemeinde zur Verfügung stand. Mit dieser Hilfe konnte die noch fehlende gerätetechnische Grundausstattung der sieben Ortsteilwehren ersetzt oder beschafft werden – die Ausrüstung von früher hat nun vollständig ausgedient. Die Gerätschaften seien jetzt auf dem aktuellen Stand der Technik. Weiter konnten Ausrüstungen und Geräte beschafft werden, die über den reinen Grundbedarf hinausgehen und nun in jedem der drei Ausrückebereiche mindestens einmal verfügbar sind.