Augsburg (dpa/lby) - Nach einem mutmaßlich absichtlich gelegten Brand in einem Mehrfamilienhaus in Augsburg steht ein Anwohner unter dem Verdacht, den Brand gelegt zu haben. Ihm wird ein versuchter Mord vorgeworfen. Der 64-Jährige sitzt in einer Justizvollzugsanstalt, wie Polizei und Staatsanwaltschaft mitteilten. Gegen ihn wird zudem wegen schwerer Brandstiftung und vorsätzlicher Körperverletzung ermittelt.