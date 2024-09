Das neue Feuerwehrgerätehaus der Freiwilligen Feuerwehr Pennewitz, das im Mai dieses Jahres seiner Bestimmung übergeben wurde, ist ein funktionales Schmuckstück der stolzen Ilmenauer Freiwilligen Feuerwehr. Als „Wache 15“ ist das neue Gerätehaus in Pennewitz am nördlichen Randgebiet der Stadt eine Art Festung zur Brandbekämpfung, technischen Hilfeleistung und all den anderen Feuerwehrpflichten sowie für weitere ehrenamtliche Aufgaben.