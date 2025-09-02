Die Pennewitzer Feuerwehrleute hatten sich am Samstag beim Tag der offenen Tür Gäste in ihr neues Spritzenhaus eingeladen. Aber Pardon! Die Fachmänner nehmen diesen Begriff schon seit vielen Jahrzehnten nicht mehr in den Mund. Sie nennen es Gerätehaus, weil dort nicht mehr allein nur eine Feuerspritze beherbergt ist, sondern eine Vielfalt an Geräten und sonstiger Technik. Und eben diese Vielfalt wollte man den Besuchern – Einwohnern und Gästen von nebenan – näherbringen.