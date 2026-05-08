Weniger Einsätze, weniger Einsatzstunden und am Ende auch weniger Einsatzkräfte, so könnte man die Bilanz für das Jahr 2025 der Freiwilligen Feuerwehr Oberhof stark verkürzt zusammenfassen. Bei der Jahreshauptversammlung dieser Tage ließ Stadtbrandmeister Florian Köhler die Ereignisse des Vorjahres Revue passieren und stimmte die Kameraden auf den Höhepunkt in diesem Jahr ein: die Auslieferung des neuen Fahrzeugs HLF 10.