Die beste Ausrüstung, die modernsten Fahrzeuge und das größte Gerätehaus nützen einer Feuerwehr nichts, wenn sie nicht genügend Mitglieder hat. Ein Problem, das die Freiwillige Feuerwehr Oberhof nicht kennt. Mit 25 aktiven Einsatzkräften ist die Truppe gut aufgestellt. Seit Jahren ist nun auch wieder eine Frau an Bord. Damit auch zukünftig ausreichend Feuerwehrleute für die vielfältigen Einsätze in dem Wintersportort parat stehen, wird viel in Ausbildung und Nachwuchsarbeit investiert.