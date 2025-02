Zur Jahreshauptversammlung haben die Feuerwehrleute in Neustadt das zurückliegende Jahr Revue passieren lassen. Ortsbrandmeister Ingo Heyer bat seinen Stellvertreter Nico Dame, die Jahreshauptversammlung zu leiten. Und der ging nach der Aufnahme der neuen Mitglieder sofort zu seinem Jahresbericht über. Demnach konnte die aktive Wehr im zurückliegenden Jahr fünf neue Kameradinnen und Kameradinnen als Mitglieder gewinnen. Während es im Jahr 2023 noch 13 aktive Kräfte in der Neustädter Wehr waren, konnten Ende 2024 bereits 18 Aktive gezählt werden. Trotzdem seien das für eine Gemeinde wie Neustadt mit knapp 1000 Einwohnern noch zu wenige. Seit 2019 sind die Neustädter Bestandteil der Freiwilligen Feuerwehr Großbreitenbach. Vor allem zu Brandbekämpfungen seien die Feuerwehrleute im vergangenen Jahr ausgerückt. Insgesamt leisteten sie 570 Ausbildungsstunden. Das vorgegebene Soll an Ausbildungsstunden von 40 Stunden pro Aktivem hätten laut Nico Dame nicht alle Einsatzkräfte erreicht. Dafür habe es viele verschiedene Gründe gegeben.