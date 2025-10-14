Der 31. Dezember 2030 liegt noch ein Stück weit in der Ferne. Die Mitglieder der Feuerwehren in Neuhaus am Rennweg aber schauen schon jetzt mit Bedauern auf jenen Tag. Denn seit der zurückliegenden Sitzung des Neuhäuser Stadtrates steht fest, dass sich mit Beginn des Jahres 2031 die bisher zwischen Piesau und Siegmundsburg bestehende Struktur der Brandbekämpfer ändern wird. Statt der bis dato existierenden sechs Standorte soll’s dann nur noch vier geben.