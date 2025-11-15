Ende April 2027 wäre es eigentlich erst soweit gewesen, dass die Amtszeit von Jörg Müller dem Ende entgegen neigt. Dann erst wären die fünf Jahre, für die er ins Amt des Stadtbrandmeisters der Stadt Neuhaus am Rennweg gewählt wurde, abgelaufen. Aktuell aber ist die Stelle des leitenden Feuerwehrmannes in der Rennsteigstadt unbesetzt bzw. wird derzeit vom bisherigen Stellvertreter Michael Schramm bis zur Neuwahl ausgeübt.