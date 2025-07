Emil hatte seinen Spaß beim Zubereiten von Zuckerwatte und Waffeln. Felix und Ben waren beim Zielspritzen aktiv. Andere waren beim Dosenschießen eingesetzt und sorgten an der Hüpfburg für Sicherheit. Für den Feuerwehrnachwuchs in Kleinschmalkalden war das selbstverständlich. Auch am 30. Geburtstag. Eigentlich wurde er schon 32 Jahre. Wegen Corona verschoben sich die Feierlichkeiten, dann fand sich kein richtiger Zeitpunkt. Kurzerhand also verband man das Jubiläum mit dem großen Feuerwehrgeburtstag.