Die Jugendarbeit in den Freiwilligen Feuerwehren besitzt einen hohen Stellenwert. Ist sie doch ein wichtiges Instrument bei der Heranziehung junger Feuerwehrleute. Die Jugendfeuerwehren bieten zudem nicht nur eine sinnvolle Freizeitbeschäftigung, sondern auch die Möglichkeit, schon in jungen Jahren den Wert von Zusammenhalt und Gemeinsinn zu erfahren. Die Kinder und Jugendliche lernen, anderen zu helfen und Verantwortung zu übernehmen und darüber hinaus das richtige Verhalten in Gefahrensituationen.