Nördlingen (dpa/lby) - Eine Mutter hat sich in Nördlingen (Landkreis Donau-Ries) versehentlich von ihrem Auto samt schlafendem Kind ausgesperrt. Die 32-Jährige hatte ihr einjähriges Kind im Kindersitz festgeschnallt und den Autoschlüssel vorn im Wagen abgelegt, wie die Polizei mitteilte. Dabei habe sie unbemerkt auf die Verriegelung gedrückt. Als sie die Tür schloss, kam sie demnach nicht mehr hinein. Die Feuerwehr öffnete den Angaben zufolge das Auto. Das Kind habe von der Situation nichts mitbekommen und die ganze Zeit tief und fest geschlafen.