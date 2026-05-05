Das sei doch auch ein gutes Zeichen, so Stadtbrandmeister Mathias Ilg anlässlich der unlängst stattgefundenen Jahreshauptversammlung der Möhrenbacher Feuerwehrler, wenn die Zahl der Einsätze sänke und die des Personalbestandes stiege. Auch Ilmenaus Amtsleiter Ingolf-Werner Müller, der den OB vertrat, sprach sich in seinen Grußworten lobend über diese Zahlen aus, wünschte sich aber auch ein paar mehr Frauen in der Feuerwehr Möhrenbach.