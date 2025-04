Die Räume ihres Gerätehauses haben die Kameraden der Freiwilligen Feuerwehr in Eigeninitiative renoviert. Der Fahrzeughalle sowie auch dem Schulungs-und Versammlungsraum haben sie einen neuen Farbanstrich verpasst. Das Material hat die Stadt zur Verfügung gestellt. Die Arbeiten wollten die Feuerwehrleute selbst übernehmen – wie es eben auf dem Dorf so ist, lobt Stadtbrandmeister Andreas Meißler. Und er fügt weiter hinzu: Die Stadt hat neue Stühle spendiert – in Feuerwehrrot, wie es sich gehört –, und dazu gab es selbstverständlich auch neue Tische.