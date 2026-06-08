So viele Jahre Dienst für die Gemeinschaft wollen erst einmal erreicht sein, erst recht in einem kleinen Dorf wie Mittelsdorf, das um die 250 Einwohner zählt. Ein hoher Prozentsatz von ihnen ist aktuell „bei der Feuerwehr“, berichtet der stellvertretende Wehrleiter Florian Haase. Beachtliche 54 Mitglieder hat der Feuerwehrverein, um die 30 hat die Wehr. Mittelsdorf, das war schon zu DDR-Zeiten eine Truppe, die für tolle Erfolge im Feuerwehrsport bekannt war, in der Oberen Rhön kaum zu toppen. Heute, insbesondere nach Corona, ist es um solche Wettkämpfe etwas ruhiger geworden.