Mehrere Einsätze verzeichnete die Meininger Feuerwehr zum Jahreswechsel. Positiv vorab: Es blieb – bis auf den Großbrand in der Kompostieranlage in Walldorf – aber bei kleineren Sachschäden, es gab keine verletzten Personen, alle Gefahren wurden zügig beseitigt. Meist handelte es sich um in Brand geratene Papiercontainer, Müllkörbe und Ähnliches – ob es sich um mutwillig durch den Jahreswechsel feiernde Personen gelegte Brände handelt oder um Selbstentzündung etwa bei der Entsorgung von noch heißen Feuerwerkskörpern im Restmüll, bleibt offen.
Feuerwehr Meiningen Viel Arbeit in der Silvesternacht
Tino Hencl 02.01.2026 - 12:27 Uhr