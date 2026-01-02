Mehrere Einsätze verzeichnete die Meininger Feuerwehr zum Jahreswechsel. Positiv vorab: Es blieb – bis auf den Großbrand in der Kompostieranlage in Walldorf – aber bei kleineren Sachschäden, es gab keine verletzten Personen, alle Gefahren wurden zügig beseitigt. Meist handelte es sich um in Brand geratene Papiercontainer, Müllkörbe und Ähnliches – ob es sich um mutwillig durch den Jahreswechsel feiernde Personen gelegte Brände handelt oder um Selbstentzündung etwa bei der Entsorgung von noch heißen Feuerwerkskörpern im Restmüll, bleibt offen.