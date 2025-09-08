Das erste Septemberwochenende bescherte heuer wieder der Kreisstadt zahlreiche Gäste. Doch auch die Meininger selbst nutzten das Mega-Angebot, das Dampfloktage, Parkwelten und nicht zuletzt die Feuerwehr zu bieten hatten. Bereits am Freitag zum Kinder- und Familientag herrschte reges Treiben auf dem Feuerwehrgelände. Mehr als 200 Mädchen und Jungen aus Kindergärten und Grundschulen waren der Einladung gefolgt. Die Jugendfeuerwehr hatte sich einiges einfallen lassen. An verschiedenen Stationen konnten die Kinder nicht nur sich selbst ausprobieren, sondern auch erfahren, was Feuerwehr überhaupt heißt.